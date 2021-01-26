«Эхо» субботних протестов: россияне массово поддают жалобы на действия силовиков

В России после несанкционированных акций 23 января из пяти регионов подано 45 жалоб на действия сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова.

«В частности, в Москве поступило 19 обращений, в Санкт-Петербурге – около 20, в том числе коллективных. Уполномоченный по правам человека в Свердловской̆ области получил 5 обращений, одно из них касается прав несовершеннолетнего, а также 1 обращение о проведении госпитализации и 1 жалобу в связи с задержанием представителя СМИ», – сообщила омбудсмен на своей странице в «Инстаграм».

Кроме того, поступило одно обращение во Владимирской области, а также одно в Ярославской области – из социальных сетей с просьбой о личной встрече с женщиной, задержанной в ходе протестных акций.

Москалькова подчеркнула, что все обращения взяты под ее личный контроль. По ее словам, в других регионах, по состоянию на 26 января, жалоб не поступало.

Напомним, акции протеста в России прошли 23 января. По данным «ОВД-Инфо», в ходе акций протеста по всей стране были задержаны 3,5 тысячи человек. В Москве полиция задержала 1 396 участников несанкционированных акций. Это больше чем 27 июля 2019 года, когда, по данным правозащитников, в столице задержали 1 373 протестующих. В Санкт-Петербурге были задержаны 523 протестующих.

В сети попали сотни видео, на которых запечатлены стычки между гражданами и силовиками. Один из самых резонансных случаев произошел в Санкт-Петербурге. 54-летняя женщина обратилась с вопросом к правоохранителям, которые вели молодого парня: «Зачем вы его схватили, ребята?», и в ответ получила сильный удар ногой в живот от полицейского и ударилась головой об асфальт. Пострадавшую госпитализировали в реанимацию. В настоящий момент женщина готовится подать заявление в Следственный комитет.

Стоит отметить, что по данным правозащитников, после протестов возбуждено почти два десятка уголовных дел в отношении участников акций.

Ранее политолог, глава Политической экспертной группы Константин Калачев в комментарии РИА «Новый День» подчеркнул, что характер протеста в России изменился и выходит за правовое поле. «Люди просто перестали верить в законы и апеллировать к ним. Раньше власть призывали соблюдать конституционные нормы, честно проводить выборы. А сейчас речь идет о взаимной глубокой неприязни. Мне кажется, проблема нашей власти в том, что она перестала видеть полутона. Кто не с нами, тот против нас. Власть сама привела к тому, что характер протеста изменился. Гибкости в условиях не хватает всем, нет способности к диалогу – вопрос, кто кого», – подчеркнул он.

Если в минувшую субботу все закончилось «ничьей», то прогноз дальнейшего развития событий – менее оптимистичный, опасается эксперт. «Вспомните характер протеста 2011 года. Люди апеллировали к Конституции. Сейчас уже никто этого не делает. Произошло деление на «мы» и «они». Терпение может закончиться и у одной стороны, и у другой», – считает эксперт.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 26.01.21

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