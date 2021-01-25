«Геополитика здесь вообще ни при чем»: власть и общество утонули во взаимной неприязни

В общественно-политической жизни России начался переломный момент –действующая система власти подошла к своему закату. Как считает политолог, глава Политической экспертной группы Константин Калачев, главная опасность происходящего кроется в жесткой конфронтации между населением и правящей верхушкой – в любой момент терпение может кончиться у одной из сторон, после чего столкновений и кровопролития избежать будет сложно. Такое мнение эксперт высказал в комментарии РИА «Новый День».

По его оценке, прошедшие 23 января митинги нельзя недооценивать. «Сразу было понятно, что в ближайшие дни нам будут объяснять, что людей вышло мало, что это – радикально настроенные профессиональные протестующие, что это не имеет никакого отношения к широким массам трудящихся. Но на самом деле, мне кажется, мы сейчас видим переломный момент», – сказал он.

Политолог обратил внимание, что в акциях протеста участвовали представители очень разных социальных групп, которых объединяло только недовольство происходящим в стране. «У людей, которые вышли, были разные мотивы, их объединяет образ врага. Если покопаться в причинах, что их привело, выяснится, что совершенно разное: у кого-то безысходность, кто-то за Навального, кто-то против Путина, кого-то просто все достало. Главное, будут ли люди – точкой сборки, центром кристаллизации (протеста). Самое главное, это уже не история про Навального», – отметил он.

Как полагает Калачев, протестный потенциал в России будет только нарастать. «Протест нельзя мерить по количеству вышедших, хотя их было много и в Москве, и в Петербурге, и во Владивостоке, и в Челябинске, и так далее. Важно другое – люди вышли под политическими лозунгами. А дальше будут социальные проблемы, экономические, которые для людей более важны. Да и потом: зима, январь – выходить на улицу не хочется, а вот летом, осенью люди могут пойти. Вопрос – какие выводы сделает власть», – отметил он.

Калачев пояснил, что общество изменилось, но власть отказывается это принимать. «Люди устали. Если власть не найдет популярные решения и не начнет раздвигать границы возможностей и свободы, если дедушки во власти не начнут понимать внуков на площадях, если запросы нового поколения не будут удовлетворены, всякое может быть… Я за эволюцию, не хотелось бы, чтобы вопросы о власти решались на улице, но выйти может всякое. Это не алармизм, не сгущение красок, а наблюдение за тем, как меняются люди, даже лоялисты», – подчеркнул политолог.

По его мнению, главная проблема российской политической системы в ее нетерпимости. «Ситуация в стране пока еще не совсем безысходная. Жить можно, но, как мне кажется, есть серьезная проблема – власть откровенно не признает субъектность населения. Позиция: мы – элита, мы решаем. Элита предполагает, что проблемы в отдельных смутьянах, которые только раскачивают лодку и совершенно точно являются агентами влияния. На самом деле, геополитика здесь вообще ни при чем. Неуважение, растущая пропасть между властью и обществом. Это началось в Советском союзе, на эти грабли наступают не первый раз», – сказал политолог.

Эксперт также отметил, что в минувшую субботу Кремль попытался сгладить конфликт, но ситуация весьма шаткая. «Судя по тому, что власть не использует жесткие методы разгона, она все-таки рефлексирует, пытается сделать выводы, но поменять свой характер, превратиться в общество любителей бабочек она не может. Я не думаю, что все так плохо, хотя некоторые мои коллеги говорят, что Россия от авторитаризма шагнула в сторону мафиозного государства… Мне кажется, самое неприятное, что все вышло за правовое поле», – сказал Калачев.

Эксперт пояснил, что сам характер протеста изменился, а терпение с обеих сторон «баррикад» может закончиться. «Люди просто перестали верить в законы и апеллировать к ним. Раньше власть призывали соблюдать конституционные нормы, честно проводить выборы. А сейчас речь идет о взаимной глубокой неприязни. Мне кажется, проблема нашей власти в том, что она перестала видеть полутона. Кто не с нами, тот против нас. Власть сама привела к тому, что характер протеста изменился. Гибкости в условиях не хватает всем, нет способности к диалогу – вопрос, кто кого», – подчеркнул он.

Если в минувшую субботу все закончилось «ничьей», то прогноз дальнейшего развития событий – менее оптимистичный, опасается эксперт. «Вспомните характер протеста 2011 года. Люди апеллировали к Конституции. Сейчас уже никто этого не делает. Произошло деление на «мы» и «они». Терпение может закончиться и у одной стороны, и у другой», – считает политолог.

«У любой системы есть срок годности. Рано или поздно, нужно старый порядок менять на новый или чинить. Мне кажется, мы наблюдаем закат системы. Эти протесты – первая ласточка, говорящая о том, что все меняется. Я предполагаю, что шансы на реализацию негативного сценария растут, когда терпение кончиться у одной или другой стороны и будет кровопролитие», – заключил Калачев.

Москва, Александра Быстрицкая

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