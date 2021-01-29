Один из ближайших соратников блогера Алексея Навального – Леонид Волков объявлен в розыск. Как сообщила пресс-служба Следственного комитета, ему предъявлено официальное обвинение по уголовному делу о вовлечении подростков в протестные акции.

В ходе расследования ранее были изучены видеозаписи, на которых руководитель сети региональных «штабов Навального» Леонид Волков обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях.

«На основании собранных по делу доказательств, в том числе в соответствии с выводами лингвистического исследования, которым в высказываниях установлены призывы к несовершеннолетним, склоняющие их к участию в митингах, в отношении Волкова вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного пп. «а, в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ (склонение в информационно-телекоммуникационных сетях несовершеннолетних к совершению противоправных действий)», – говорится в сообщении следственного ведомства.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 29.01.21

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