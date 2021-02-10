Леонид Волков объявлен в международный розыск, СКР требует его заочного ареста

Соратника Алексея Навального, руководителя штаба оппозиционера Леонида Волкова объявили в международный розыск. Следователи направили в Басманный суд Москвы ходатайство о заочном аресте Волкова по уголовному делу о вовлечении подростков в протестные акции (п.п. «а, в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ). Об этом сообщают информагентства со ссылкой на пресс-службу Басманного суда.

«В связи с объявлением Волкова в межгосударственный розыск следователь просит избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца с момента его задержания на территории РФ либо с момента его экстрадиции на территорию РФ», – сообщили в суде (цитата по ТАСС).

Ранее Волкову заочно предъявили официальное обвинение. По версии следствия, оппозиционер разместил в YouTube видеозаписи «с призывами к несовершеннолетним об участии в несанкционированных митингах на территории Москвы и других городов России 23 января в условиях, не обеспечивающих безопасность для жизни и здоровья участников». При этом, считают в СКР, Волков знал, что акции не получили согласований органов власти из-за пандемии коронавируса, но это не помешало ему опубликовать видео 21 января, а ссылки разместить на своих страницах в нескольких соцсетях.

Волков в свою очередь заявил в твиттере, что никакого вовлечения несовершеннолетних в акции протеста не было, и назвал уголовное дело, возбужденное против него, «нарочито абсурдным».



Как сообщал «Новый День», 23 января по всей России прошли несогласованные акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, задержанного в аэропорту Шереметьево 17 января. В нескольких городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, протестующие были жестко разогнаны. По данным «ОВД-Инфо», на акциях протеста были задержаны больше 3,7 тыс. человек.

Москва, Наталья Петрова

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