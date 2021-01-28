Леонид Волков стал фигурантом уголовного дела о склонении подростков к незаконному протесту

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении соратника арестованного Алексея Навального – оппозиционера Леонида Волкова по статье УК РФ о склонении подростков к совершению противоправных действий. Речь идет о видеороликах на YouTube, в которых следователи усмотрели призывы к несовершеннолетним выходить на несанкционированные акции протеста.

Как сообщается на официальном сайте СКР, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а, в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ (склонение в информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет») несовершеннолетних к совершению противоправных действий).

Поводом стали видеозаписи на хостинге YouTube «с призывами к несовершеннолетним об участии в несанкционированных митингах на территории Москвы и других городов России 23 января в условиях, не обеспечивающих безопасность для жизни и здоровья участников», говорится в сообщении. При этом, полагают в СКР, Волков знал, что акции не получили согласований органов власти из-за пандемии коронавируса, но это не помешало ему опубликовать видео 21 января, а ссылки разместить на своих страницах в нескольких соцсетях. Сейчас следователи собирают доказательства виновности Волкова.

Как сообщал «Новый День», 23 января по всей России прошли акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, задержанного в аэропорту «Шереметьево» 17 января. В нескольких городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, протестующие были жестко разогнаны. В столице в больницы за медицинской помощью обратилось более 40 человек, несколько из них через СМИ сообщили, что пострадали от действий полицейских.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 28.01.21

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