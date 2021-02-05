«Без объявления чрезвычайного положения»: петиция к МВД с призывом остановить насилие рекордно набирает подписи

Правозащитный проект «ОВД-Инфо» обратился к главе МВД России Владимиру Колокольцеву и уполномоченному при президенте РФ по правам человека Татьяне Москальковой с требованием немедленно остановить насилие и произвол по отношению к участникам протестных акций. За три часа петиция, размещенная на портале change.org, набрала около 8 тысяч подписей.

Как говорится в обращении, после ареста Алексея Навального на акциях по всей стране было задержано более 11 тысяч человек. «Вместо того, чтобы дать гражданам возможность воспользоваться их конституционным правом и выразить гражданскую позицию с помощью мирного протеста, местные власти и полиция более 100 российских городов разгоняли протестующих и преследовали активистов в административном и уголовном порядке. При задержаниях полиция не просто применяла чрезмерную физическую силу: документально зафиксированы сотни случаев целенаправленной жестокости, избиений и применения спецсредств, включая дубинки и электрошокеры, против безоружных и мирных граждан», – подчеркивается в петиции.

Авторы обращения также отмечают, что задержанных доставляли в отделы полиции, где после этого вводили план «Крепость», «который вообще-то нужен для защиты от вооруженного нападения: запирали двери, никого не впускали и не выпускали». В результате адвокаты оказались отрезаны от задержанных, что «развязало руки для полицейского беспредела: у задержанных отбирали телефоны, били их и даже пытали».

В частности, как говорится в заявлении, полицейские прыгали на задержанных, держали их на морозе перед автоматами и возле отделов полиции, отказывались вызывать скорую помощь, избивали, насильно принуждали к дактилоскопированию, не давали воды и еды, всю ночь не позволяли лечь тем, кого запирали в подвале, специально регулярно будили ночью, не позволяли сходить в туалет, душили пакетом и распыляли в автобусе на задержанных перцовый газ.

«Власти объявили все акции протеста в поддержку Алексея Навального незаконными, но в действительности все наоборот – это власть и силовики, без всякого объявления чрезвычайного положения или военного переворота, превратили всю страну, от Владивостока до Калининграда, в зону санкционированного беззакония. И это беззаконие остается вне внимания прокуратуры, управления собственной безопасности МВД, Совета по правам человека и уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой», – подчеркнули авторы петиции.

Фактически в России речь идет уже не о нарушении конституционных прав граждан на свободу собраний – а о том, что государство объявило всех несогласных с его политикой вне закона. «На языке права происходящее сегодня уже однозначно можно охарактеризовать как массовое и грубое нарушение прав и свобод граждан», – отмечается в обращении.

Подписавшиеся под петицией потребовали от министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева немедленно остановить насилие и произвол по отношению к участникам протестных акций и освободить всех неправомерно задержанных, пропустить к людям адвокатов, соблюдая все законные права юристов-защитников, а арестованным обеспечить человеческие условия отбывания арестов.

Кроме того, авторы обращения настаивают, что министр МВД должен дать публичный и детальный отчет по поводу каждого случая введения плана «Крепость» в отделах полиции с 23 января по 3 февраля, а также провести проверки всех отделов, куда были доставлены задержанные, и обнародовать результаты этих проверок.

Омбудсмена Татьяну Москалькову авторы петиции попросили проверить соблюдение прав задержанных на зимних протезных акциях во всех отделениях полиции в России, посетить судебные заседания по делам задержанных, ознакомиться с материалами их административных дел, и сообщить россиянам о том, что показали проверки.

«Мы уверены, что в целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и уважения государственными органами по результатам этих действий Уполномоченной следует обратиться в суд иском в защиту прав и свобод как конкретных задержанных, так и неограниченного круга лиц. Мы считаем также необходимой мерой со стороны Уполномоченной последующее обращение в Конституционный Суд Российской Федерации с жалобой на нарушение конституционных прав и свобод граждан», – заключили в «ОВД-Инфо».

Как сообщал «Новый День», 23 и 31 января, 2 февраля в России прошли несанкционированные акции протеста в защиту оппозиционера Алексея Навального, которые сопровождались массовыми задержаниями их участников. При этом в автозаках оказывались не только протестующие, но и журналисты, а также случайные прохожие. Всего, согласно подсчетам правозащитного центра «ОВД-Инфо», в связи с протестными акциями было задержано более 11 тысяч человек.

Москва, Татьяна Дорофеева

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