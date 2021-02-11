Генпрокуратура предупредила о незаконности анонсированной акции в поддержку Навального

Генеральная прокуратура РФ выступила с предостережением в связи с призывами к участию в массовых мероприятиях в поддержку Алексея Навального. В надзорном ведомстве обратили внимание, что призывы к участию в несанкционированных массовых акциях образуют попадают под статью 20.2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), и могут повлечь наказание вплоть до ареста.

«Уважая конституционное право граждан на выражение своего мнения, в связи с распространением в социальных сетях призывов к участию в массовых (публичных) мероприятиях, организуемых с нарушением установленного порядка проведения митингов, Генеральная прокуратура Российской Федерации считает необходимым предостеречь физических и юридических лиц о недопустимости нарушения закона», – подчеркивается в сообщении.

В надзорном ведомстве также отметили, что неудаление российскими и иностранными Интернет-компаниями и владельцами сайтов информации, содержащей призывы к незаконным публичным акциям и массовым беспорядкам, влечет привлечение к административной ответственности по статье 13.41 КоАП.

«Предупреждаем, что размещение в сети «Интернет» призывов к массовым беспорядкам, равно как и участие в таких действиях, могут быть квалифицированы по статье 212 УК РФ», – говорится также в заявлении Генпрокуратуры.

Как сообщал «Новый День», ранее глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков предложил своим сторонникам новый формат акции протеста, который не должен привести ни к задержаниям, ни к конфликтам с полицией. Речь идет о выходе 14 февраля во двор своего дома с включенным фонариком на мобильном телефоне.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 11.02.21

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