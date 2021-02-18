Россия будет вымирать: демограф оценил, насколько сократится население к 2040 году

Численность населения России в ближайшие десятилетия будет планомерно снижаться и к 2040 году составит чуть больше 130 млн человек. Такое мнение высказал независимый демограф Алексей Ракша.

«К 2030 году, скорее всего, россиян останется примерно 137-140 миллионов, к 2040 году – 130 с чем-то миллионов. А вот «с чем» – это как раз зависит от проводимой государством демографической политики, с ее помощью можно будет опять вернуться на уровень выше 140», – сказал эксперт в комментарии «Ленте.ru».

По его оценке, чтобы остановить вымирание страны, нужно выделять около пяти триллионов рублей каждый год – не менее 4-5 % ВВП.

При этом Ракша отметил, что негативные демографические тенденции сегодня фиксируются по всему миру. В последние десятилетия идет постоянное снижение рождаемости практически во всех странах мира, исключение – самые страны Африки и Средняя Азия: Таджикистан, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан.

Напомним, согласно предварительной оценке численности населения Росстата за 2020 год, в России проживают в среднем 146,24 миллиона человек. Это на 510 тысяч меньше, чем в 2019-м.

Как сообщал «Новый День», в прошлом году уровень смертности в стране стал максимальным за 10 лет. На фоне распространения COVID-19 показатель составил 113,2 человек на 10 тысяч – это на 10% больше, чем в прошлом году. Общее число избыточной смертности составляет 140,2 тысячи человек.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 18.02.21

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