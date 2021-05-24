Чечня возглавила рейтинг регионов России по росту населения

Федеральный проект «Трезвая Россия» составил «Национальный демографический рейтинг субъектов России – 2021». Специалисты определили основные факторы, которые влияют на прирост или убыль населения в каждом регионе.

Для составления списка использовались пять критериев для каждого субъекта: «Рождаемость», «Прирост населения», «Число детей на одну женщину», «Искусственное прерывание беременности» и «Уровень социального комфорта для рождаемости», передает РИА «Новости».

Столица заняла 16 место в рейтинге. В пятерку лидеров вошли Чечня, Тува, Ингушетия, Дагестан и Ненецкий автономный округ. Среди аутсайдеров оказались Брянская, Орловская, Псковская, Смоленская и Ленинградская области.

Эксперты отметили неоднородный характер социальных факторов, влияющих на демографические процессы в регионах. «Если в субъекте, например, заботятся о том, чтобы молодые и многодетные семьи получали собственное жилье (фактор «ЖКХ»), а также о «здоровом образе жизни» населения, то тем самым там создается «комфортная социальная среда» для прибавления семей и увеличения рождаемости. Подобные позитивные практики регионов-лидеров следует популяризировать и тиражировать», – считают авторы исследования.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 24.05.21

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