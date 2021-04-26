За пять лет число рожденных в России детей упало на четверть

В России стали рожать заметно меньше детей несмотря на принятые меры для повышения рождаемости. За последние пять лет число малышей, появившихся на свет в нашей стране снизилось почти на 25%, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

«За последние пять лет у нас выросло число детского населения на 3,7%, но число рожденных детей у нас снизилось почти на четверть – на 24,2%», – приводит слова детского омбудсмена РИА «Новости».

Детский омбудсмен призналась, что правительство определит задачи демографической политики, только когда найдет правильные мотиваторы для будущих родителей. Без них не получится составить формулу роста населения. «Выявим мотиваторы, которые нужны семье для того, чтобы родить следующего ребенка, выявим эти причины, и поймем задачи, которые надо решать. И мы получим формулировку, которая будет формулой роста нашей страны и конкретной семьи», – сказала Кузнецова.

Ранее эксперт Алексей Ракша назвал падение рождаемости мировой тенденцией. Он спрогнозировал значительное уменьшение населения России, которое к 2040 году составит чуть более 130 млн человек. Он подсчитал, что для остановки вымирания из бюджета придется ежегодно выделять около пяти триллионов рублей.

Москва, Наталья Рязанова

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