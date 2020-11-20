Вымирание России: главный репродуктолог Минздрава РФ раскритиковал демографическую политику

Главный внештатный репродуктолог Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Олег Аполихин обрушился с критикой нынешнего подхода правительства к решению проблем демографии. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на пресс-конференции в России эксперт констатировал, что главный вопрос – «хотят ли рожать» россияне – остался за скобками нацпроектов и госпрограмм.

Аполихин подчеркнул, что демографическая ситуация в России критическая и прогнозы неутешительные. «Если мы посмотрим на геополитическую карту, то увидим, что Россия занимает самую большую территорию. Но по численности Россия находится только 9 месте – после Китая, Индии, США, Индонезии, Бразилии, Пакистана, Бангладеш и Нигерии. А если та ситуация, которая у нас сейчас есть, не изменится, то к 2050 году, по прогнозу аналитиков ООН, мы будем уже занимать 18 место. Глобально, естественно, вырастет Китай, Индия может даже перегонит, здорово вырастет Нигерия, США незначительно вырастет за счет миграции», – сказал он.

Репродуктолог отметил, что в России предполагалось три сценария развития демографической ситуации. «Один из них – оптимистический, по которому суммарный коэффициент рождаемости должен быть 2,5. То есть каждая вторая семья должна иметь более двух детей. Реалистический, хотя теперь его скорее тоже нужно относить к оптимистическому, коэффициент должен быть 2,1 – то есть каждая третья семья должна иметь двух и более детей. Пессимистический сценарий – коэффициент менее чем 2,1», – сказал он.

«Но если мы посмотрим на реальную картину, сегодня суммарный коэффициент рождаемости 1,504 – даже ниже 1,7, который был в «майских указах». И он продолжает снижаться», – констатировал Аполихин.

По его оценке, одна из ключевых причин, из-за которой властям не удается остановить падение рождаемости, заключается в перекосах госполитики. «Мы сейчас много сделали для увеличения рождаемости, очень многое делается для решения репродуктивных потерь. Правительство следит за этой работой. Мы в четыре раза сократили младенческую и материнскую смертность. Скоро наши медицинские показатели будут на уровне лучших стран Европы и мира. Мы вложили 600 млрд, а какой результат? Сегодняшние попытки нашего социального блока как-то это удержать, объединить показатели миграции и естественного процессу убыли и прибыли населения, вызывают много дискуссий...» – отметил он.

Аполихин пояснил, что на рождаемость влияет не столько техническая «поддержка», сколько «пассионарное желание иметь детей». «Наши новые технологии, к сожалению, являются единственной мерой (стимулирующей рождаемость) в национальном проекте «Демография». А вопрос в том, хотят ли они иметь детей? Стимулировали ли мы желание иметь детей, вкладывали ли мы сюда? Не заставишь человека размножаться, если он на самом деле этого не хочет», – подчеркнул репродуктолог.

«Раньше в России женщины много рожали – в поле, в бане… Была высокая смертность, но народонаселение росло. А мы увлеклись технологиями. И эти плоды мы пожинаем», – добавил он.

Кроме этого, Аполихин отметил, что негативную сыграла роль и пропаганда капиталистических ценностей, которая активно шла из Запада не одно десятилетие. «Сегодняшняя причина – в обществе потребления. Желание жить для удовольствия, для себя. Мужчине за женщину нужно отвечать, за ребенка нужно отвечать, а так – гуляй. Это и есть ключевая проблема. Разложение, потеря нравственности – вот главные причины», – заключил репродуктолог.

Как сообщал «Новый День», естественная убыль населения России январе-июле 2020 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 30% и составила 316,3 тысячи человек, говорится в оперативном докладе Счетной палаты. Из документа следует, что в 78 регионах снизилось число родившихся, в то же время в 62 субъектах выросло число умерших. «В целом по стране в январе-июле 2020 года число умерших в 1,4 раза превысило число родившихся (в аналогичном периоде 2019 года – в 1,2 раза), в 41 субъекте РФ это превышение составило 1,5-2,4 раза», – говорится в документе.

Ранее правительство подготовило новую версию единого плана по достижению национальных целей до 2030 года. Основное изменение – ухудшение оценок по численности населения. На убыль жителей России все еще влияет демографическая яма 1990-х годов, к этому фактору добавилась пандемия, повлекшая закрытие границ и отток мигрантов.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 20.11.20

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