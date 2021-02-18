«Мы к этому готовы»: Россия рискует покинуть Совет Европы из-за Навального

Россия может быть выведена из состава Совета Европы из-за «ситуации» с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы, зампред Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой в своем телеграм-канале.

Комментируя отказ РФ исполнять решение ЕСПЧ, который накануне потребовал от освободить оппозиционера, Толстой заявил, что «Навальный – не политзаключенный». «А вот в Европе их огромное количество, на что ЕСПЧ почему-то не обращает внимания. Да и не все страны – члены Совета Европы исполняют решения европейского суда. Чем нам грозит отказ от исполнения решения ЕСПЧ по Навальному? Не исключаю, что в ближайшее время может быть инициирована чрезвычайная трехсторонняя процедура или начат мониторинг. Мы к этому готовы», – написал Толстой.

«Мы же со своей стороны будем принимать решения, только исходя из интересов России и ее граждан», – добавил он.

Напомним, чрезвычайный трехсторонний механизм по преодолению кризисных ситуаций СЕ – это многоэтапная процедура урегулирования вопросов Совета Европы к одной из стран-участниц. Его финальным итогом может стать приостановление членства или выход страны из организации, но лишь в том случае, если прийти к консенсусу не удастся, и ситуация с претензиями зайдет в тупик.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда российские власти заявляют, что готовы к разрыву отношений с Евросоюзом. 15 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Евросоюз в сознательном и последовательном разрыве отношений с Россией. Ранее министр также подчеркнул, что России готова к разрыву отношений с ЕС. «Исходим из того, что мы готовы», – сказал министр.

Как сообщал «Новый День», накануне Страсбургский суд выступил с требованием незамедлительно освободить Навального из следственного изолятора. Министр юстиции России Константин Чуйченко назвал это решение ЕСПЧ необоснованным, политически мотивированным и «заведомо неисполнимым», «поскольку в соответствии с российским законодательством нет правовых оснований для освобождения данного лица из-под стражи».

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 18.02.21

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