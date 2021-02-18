«Подали в СКР заявление»: Владимир Кара-Мурза потребовал возбудить уголовное дело после расследований о его отравлениях

Оппозиционный политик, публицист Владимир Кара-Мурза направил в Следственный комитет заявление с требованием возбудить уголовное дело о своих отравлениях в 2015 и 2017 годах. Об этом он сам сообщил в твиттере.

«Подали в СКР заявление о преступлении по итогам расследования Bellingcat и The Insider о моих отравлениях в 2015 и 2017, – говорится в сообщении. – Требуем возбудить дело по ст. 105 через 30 УК (покушение на убийство) и привлечь к ответственности сотрудников ФСБ Мезенцева, Самофала, Кудрявцева и Сухарева».

Владимир Кара-Мурза-младший был экстренно госпитализирован в Москве в феврале 2017 года, тогда отмечалось, что симптомы были сходны с теми, что и при его отравлении в 2015 году.

«Новый День» сообщал, что в январе 2016 года Кара-Мурза-младший обратился в Следственный комитет России с просьбой провести комплексную токсикологическую экспертизу в рамках доследственной проверки по заявлению о его намеренном отравлении. Уголовное дело тогда возбуждено не было.

Неделю назад Интернете было опубликовано расследование The Insider и Bellingcat, в котором говорилось о возможной причастности сотрудников НИИ-2 ФСБ вместе со Второй службой ФСБ (Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом) к отравлениям Кара-Мурзы в 2015 и 2017 годах. Речь там идет о нескольких персонах, которых авторы публикации называют сотрудниками ФСБ – это Александр Самофал, Роман Мезенцев, Константин Кудрявцев и Валерий Сухарев.

Первая госпитализация политика произошла в мае 2015 года, он находился в московской больнице шесть недель, затем в течение года проходил реабилитацию в США. В расследовании утверждается, что сотрудники НИИ-2 ФСБ начали ездить за Кара-Мурзой как минимум за три месяца до его отравления, и побывали вслед за ним в Томске, Санкт-Петербурге, Калининграде и Казани. После возвращения политика из США та же команда вновь ездила за ним по стране. Второе отравление произошло 2 февраля 2017 года. В эпикризе сообщалось, что врачи подтвердили отравление в результате токсического действия неуточненного вещества. Образцы его крови был переданы ФБР США, однако те засекретили дело, говорится в публикации.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 18.02.21

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