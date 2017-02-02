В Москве экстренно госпитализирован Владимир Кара-Мурза-младший

В Москве экстренно госпитализирован известный публицист, координатор движения «Открытая Россия» Владимир Кара-Мурза-младший. Как сообщил его адвокат Вадим Прохоров, сейчас оппозиционер находится в тяжелом состоянии.
Юрист уточнил, что симптомы могут быть сходными с теми, что были около двух лет назад, передает «Интерфакс». Тогда Кара-Мурза-младший был госпитализирован в Первую Градскую больницу, а Прохоров утверждал, что все признаки говорили об отравлении: в его анализах были обнаружены многократные превышения предельно допустимых концентраций металлов.
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Владимир Вишневский в комментарии РБК предположил, что сейчас может идти речь о покушении.
«Единственная моя версия связана с его деятельностью в качестве координатора «Открытой России» и как организатора показа по всей стране фильма о Борисе Немцове, который, мягко говоря, для нынешней власти неприятен», – сказал Вишневский.
Стоит отметить, что в январе 2016 года Кара-Мурза-младший обратился в Следственный комитет России с просьбой провести комплексную токсикологическую экспертизу в рамках доследственной проверки по заявлению о его намеренном отравлении. Уголовное дело тогда возбуждено не было.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 02.02.17
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