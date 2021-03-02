«Выпустить пар недовольства…» Европейская элита принесла Саркози в жертву

Экс-президент Франции Николя Саркози стал для западной политической элиты жертвой, которая была принесена для отвода глаз и «выпуска пара». Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог, профессор Финансового университета при правительстве РФ Олег Матвейчев.

Эксперт обратил внимание, что расследование махинаций высокопоставленных лиц не является чем-то беспрецедентным для европейской политики – периодически подобные скандалы возникают в странах ЕС. «Это просто всепоглощающая коррупция на Западе. Мы можем сколько угодно ругать нашу власть за коррупцию, но на самом деле на Западе коррупции гораздо больше. Там больше денег и больше людей, которые, за этими деньгами охотятся. Все это прекрасно известно», – сказал он.

При этом политолог отметил, что эта тема на Западе не обсуждается в общественном пространстве. «Политики – не дураки, они не говорят о своей коррупции, они не устраивают кампании против нее. Если появляется что-то подобное Навальному, они его сразу садят. Там он не успел бы раскрутиться. Крупные СМИ про коррупцию не пишут», – констатировал он.

«Это не лицемерное отношение, а умное. Они понимают, что это очень разрушительная тема. Если об этом начать говорить, то это может привести к волнениям, революциям и так далее. Зачем им это нужно?.. Лучше они будут подкармливать всяких навальных, антикоррупционные СМИ и НКО в других странах, у своих геополитически врагов, в частности, в России. Там и расследования ведутся, чтобы раскачать общественное мнение», – подчеркнул Матвейчев.

По его мнению, чтобы выпустить пар недовольства внутри самой Европы, политическая элита периодически устраивает подобные экзекуции. «Уровень коррупции там огромен и социологические исследования, сделанные в Европе, об этом говорят. Люди постоянно с этим сталкиваются. И поскольку общество знает, что все коррумпировано, что все продается, иногда им нужно делать вид, что неприкасаемых нет – говорить: «Вот, пожалуйста, мы можем посадить даже целого бывшего президента!» Отсюда и судимости, различные приговоры. Иногда они стравливают одного человека и мгновенно забывают. А широких кампаний они не ведут, они не дураки», – заключил политолог.

Как сообщал «Новый День», накануне Саркози признан виновным в коррупции и торговле влиянием. Экс-глава французской республики впервые в истории был приговорен к реальному сроку заключения: к трем годам лишения свободы, два из которых – условно.

Однако, как отмечают французские СМИ, Саркози вряд ли будет сидеть в тюрьме. Согласно французскому законодательству, осужденные к заключению менее чем на два года могут находиться на свободе и носить при этом электронный браслет.

Напомним, Саркози занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 год. В апреле 2012 года во французских СМИ появилась информация, что его президентскую кампанию в 2007 году финансировал бывший лидер Ливии Муаммар Каддафи. В настоящий момент, дело еще расследуется.

Стоит отметить, что предшественник Саркози Жак Ширак в 2011 году решением суда был приговорен к двум годам условно по делу о создании фиктивных рабочих мест в период его работы в мэрии Парижа.

Москва, Александра Быстрицкая

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