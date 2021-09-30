Экс-президента Франции приговорили к году лишения свободы

Бывшего президента Франции Николя Саркози приговорили к году лишения свободы из-за незаконного финансирования избирательной кампании. Отбывать срок политик будет дома под электронным наблюдением. Об этом сообщает телеканал BFM.

По данным суда, Саркози знал о существовании лимита расходов на избирательную кампанию, но, несмотря на это, продолжил предвыборные митинги. Кроме года лишения свободы сторона обвинения попросила назначить экс-президенту шесть месяцев условного тюремного заключения и штраф в размере 3750 евро.

Скандал разразился в 2014 году, когда выяснилось, что во время избирательной кампании Саркози для каждого мероприятия велась двойная отчетность, в рамках которой компания «Бигмалион» выставляла сокращенный счет штабу, а остаток оплачивала партия «Союз за народное движение».

В марте 2021 году Саркози был признан виновным в коррупции и торговле влиянием. Экс-глава государства впервые в истории приговорен к реальному сроку заключения: к трем годам лишения свободы, два из которых – условно. Затем стало известно, что он может снова оказаться на скамье подсудимых, но уже по делу о незаконном финансировании избирательной кампании.

Париж, Зоя Осколкова

Париж. Другие новости 30.09.21

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