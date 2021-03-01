Впервые в истории: экс-президент Франции приговорен к реальному сроку заключения

Бывший президент Франции Николя Саркози признан виновным в коррупции и торговле влиянием. Как сообщает французский канал BFM TV, экс-глава республики впервые в истории приговорен к реальному сроку заключения: к трем годам лишения свободы, два из которых – условно.

Отмечается, что суд счел, что действия имеют «особую тяжесть, поскольку были совершены бывшим президентом Республики». «Он использовал свой статус и свои политические и дипломатические отношения, чтобы вознаградить мирового судью», – заявил председатель суда.

Изначально прокурор требовал для Саркози 4 года заключения, два из них – условно.

Однако, как отмечают французские СМИ, Саркози вряд ли будет сидеть в тюрьме. Согласно законодательству, осужденные к заключению менее чем на два года могут находиться на свободе и носить при этом электронный браслет.

Напомним, Саркози занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 год. В апреле 2012 года во французских СМИ появилась информация, что его президентскую кампанию в 2007 году финансировал бывший лидер Ливии Муаммар Каддафи. В настоящий момент, дело еще расследуется.

Саркози был также обвинен в попытках незаконно получить от сотрудника французского кассационного суда Жильбера Азибера информацию о расследовании нелегального финансирования своей президентской кампании со стороны дочери основателя компании L'Oreal Лилиан Бетанкур.

Предполагалось, что через своего адвоката Тьерри Эрзога Саркози обещал помочь Азиберу в получении престижной должности в Монако в обмен на информацию. В качестве улик приводились записи перехваченных телефонных переговоров между Саркози и Эрзогом в 2013-2014 годах, в которых собеседники никогда не называли друг друга настоящими именами, а Саркози использовал псевдоним Поль Бисмут. Экспертиза установила, что говорил именно бывший президент.

Саркози утверждает, что уголовные дела являются местью судей за его попытку ограничить их полномочия во время его нахождения у власти.

Париж, Александра Быстрицкая

Париж. Другие новости 01.03.21

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