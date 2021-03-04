Мосгорсуд отменил скандальный приговор врачу Елене Мисюриной

Приговор по громкому делу врача-гематолога Елены Мисюриной отменен, уголовное дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Такое решение принял Мосгорсуд. Медика обвиняли в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациента, в ее поддержку ранее выступили мэр Москвы Сергей Собянин и департамент здравоохранения столицы, а также профессиональное сообщество.

«Апелляционным определением Московского городского суда приговор Черемушкинского районного суда города Москвы в отношении Мисюриной отменен, уголовное дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления», – цитирует «Интерфакс» представителя Мосгорсуда.

Как сообщал «Новый День», 22 января 2018 года решением Черемушкинского суда Мисюрина была признана виновной «в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациента», и приговорена к двум годам колонии общего режима. Следствие считало, что 25 июля 2013 года при проведении трепанобиопсии медик нарушила «методику, тактику и технику» процедуры, в результате чего произошло «сквозное повреждение кровеносных сосудов» пациента, который через несколько дней после этой операции скончался. Уголовное дело по данному факту было возбуждено в 2015 году.

История вызвала большой общественный резонанс. Так, общественная организация «Лига защиты врачей» разместила на сайте change.org петицию с требованием о пересмотре дела, отметив, что «процедура трепанобиопсии не могла вызвать кровоизлияние, повлекшее смерть пациента». Причиной смерти, очевидно, является осложнение онкологического заболевания, говорилось в обращении. Кроме того, в защиту Мисюриной выступил мэр Москвы и департамент здравоохранения столицы.

В конце января 2018 года прокуратура Юго-Западного административного округа Москвы направила в судебную коллегию по уголовным делам Мосгорсуда представление об отмене приговора. 5 февраля суд изменил Мисюриной меру пресечения на подписку о невыезде, 16 апреля уголовное дело было возвращено в прокуратуру, при этом суд апелляционной инстанции вынес частные определения за нарушения в адрес судьи, рассматривавшей дело Мисюриной, прокуратуры по ЮЗАО столицы и органов предварительного следствия.

В декабре прошлого года Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил решение Мосгорсуда о возврате дела в прокуратуру, документы были направлены на новое рассмотрение апелляционной инстанции.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 04.03.21

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