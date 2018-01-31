Прокуратура под давлением московских властей требует освободить врача, которая судом признана виновной в гибели пациента

Прокуратура Юго-Западного административного округа Москвы настаивает на отмене приговора врачу-гематологу Елене Мисюриной, которая была осуждена на 2 года лишения свободы за смерть пациента. Соответствующее представление направлено в судебную коллегию по уголовным делам Мосгорсуда. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба ведомства.

Прокуратура считает, что приговор был вынесен после «нарушений, допущенных в ходе следствия». «Выводы суда, изложенные в приговоре, о виновности Мисюриной, не соответствуют установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам. Заключения судебно-медицинских экспертиз противоречат друг другу, не дана должная оценка показаниям допрошенных свидетелей и экспертов, а собранные и исследованные доказательства не позволяют сделать однозначный вывод о доказанности вины Мисюриной», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Прокуратура просить освободить Мисюрину из-под стражи и избрать ей меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Напомним, на прошлой неделе Мисюрина была признана виновной «в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациента». По версии следствия, 25 июля 2013 года при проведении трепанобиопсии медик нарушила «методику, тактику и технику» процедуры, в результате чего произошло «сквозное повреждение кровеносных сосудов» пациента, который через несколько дней после этой операции скончался. Уголовное дело по данному факту было возбуждено в 2015 году. 22 января 2018 года суд приговорил ее к двум годам колонии общего режима.

Приговор вызвал широкий резонанс, многие представители врачебного сообщества высказались в поддержку осужденной. Общественная организация «Лига защиты врачей» разместила на сайте change.org петицию с требованием о пересмотре дела. В обращении отмечается, что «процедура трепанобиопсии не могла вызвать кровоизлияние, повлекшее смерть пациента». «Суд не учел объективного факта того, что наиболее вероятной причиной данной патологии должно считаться осложнение основного заболевания пациента – онкологический процесс. На фона онкологического заболевания спонтанные кровоизлияния, подобные произошедшему в данном случае, являются наиболее частой причиной смерти больных. Следовательно, именно осложнение онкологического заболевания следует считать единственной причиной смерти и в данном случае», – заявили защитники осужденного врача.

29 января за Мисюрину вступился мэр Москвы Сергей Собянин и департамент здравоохранения столицы. «Такие дела должны рассматриваться максимально корректно и объективно. Заместитель столичного градоначальника по социальным вопросам Леонид Печатников назвал решение суда абсурдным.

Между тем, согласно данным СКР, «виновность врача-гематолога в совершении инкриминируемого преступления подтверждается показаниями независимых экспертов и опытных специалистов в области гематологии различных медицинских учреждений федерального значения, которые подтвердили выводы проведенных по уголовному делу экспертиз».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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