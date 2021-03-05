СМИ: Россию готовят к отключению от Интернета

Значительная часть россиян сразу после праздничных выходных может остаться без Интернета. Причиной может стать игнорирование Госкомиссией по радиочастотам (ГКРЧ) заявок операторов связи. Если ответ не поступит в ближайшее время, им придется отключить передатчики связи 11 марта.

Речь идет о разрешениях на частоты 3,4-3,6 ГГц для оказания услуг доступа в Интернет, пишет РБК. Госкомиссия по радиочастотам решением от 10 марта 2011 года предоставила их компаниям на 10 лет для предоставления абонентам беспроводного фиксированного доступа в Интернет. Срок действия этих разрешений завершится 11 марта, при этом ГКЧР с прошлого года игнорирует заявки операторов на продление документов. Ресурсы в 2010 году, в частности, получили представители дочерней компании «Ростелекома» – группы Freshtel, объединившийся в «ВымпелКомом» оператор Golden Telecom, а также дочерняя компания «МегаФона» – «Неоспринт», и «Престиж-Интернет». Кроме того, ресурсы были розданы в восьми регионах РФ: это Чечня, Камчатка, Магаданская область, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Алтай и Тыва. Большую часть получила «дочка» РЖД «Транстелеком».

В «Ростелекоме» рассчитывали продлить лицензии, и подали на это заявку, уточнили изданию в компании. Однако Госкомиссия не проводила заседания с прошлого года, а значит, не могла принять соответствующее решение. Между тем, развернутые на этих частотах коммерческие сети «Ростелеком» использует и для оказания услуг клиентам, и для собственных внутренних нужд. «Мы не видим оснований для непродления присвоения частот на новый срок. Иначе логично возникает вопрос о компенсации убытков пользователю частот», – сообщили в компании.

В «Мегафоне» подтвердили, что пока нет понимания, что ждет пользователей после 10 марта. «Мы не понимаем причины, по которой комиссия не продлевает использование диапазона», – сказали в компании.

Источники РБК пояснили, что непродление разрешений для компаний чревато потерей доходов и дополнительными расходами на перевод клиентов на другое оборудование. Так, гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов оценил количество абонентов услуг фиксированного беспроводного доступа в интернет боне, чем в 100 тысяч. В аналитическом агентстве TelecomDaily, напротив, заявили, что ничего страшного при отключении не произойдет, поскольку ранее операторы использовали беспроводной фиксированный доступ в качестве резервного варианта, а сейчас основная часть клиентов уже переведена на проводную, более качественную связь. Однако операторы вряд ли легко отдадут актив, который можно использовать для развития 5G или продать, считают там.

Если ГКРЧ откажет операторам в продлении разрешений, те могут оспорить это в суде, считают эксперты. Использовать частоты после 10 марта без согласования с Госкомиссией она не смогут: это чревато штрафами и конфискацией оборудования.

Москва, Алевтина Белова

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