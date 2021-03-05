Минцифры прокомментировало перспективы отключения Интернета в России

В Минцифры РФ заверили, что россияне не останутся без домашнего Интернета из-за непродления операторам связи разрешений на использование частот 3,4-3,6 ГГц. В ведомстве Максута Шадаева предложили компаниям «своевременно осуществить замену абонентского оборудования». Ранее о возможности отключения передатчиков с 11 марта предупредили сами операторы, пояснив, что Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) игнорирует их заявки.

«Российские абоненты не останутся без домашнего Интернета. В ближайшее время состоится заседание Госкомиссии по радиочастотам, на котором будет рассмотрен вопрос продления решения об использовании полос радиочастот в диапазоне 3,5 ГГц», – пообещал директор департамента государственной политики в сфере связи Минцифры РФ Андрей Канцуров.

По его словам, уже сейчас операторы связи могут использовать другие выделенные им диапазоны частот и продолжить предоставлять услуги доступа в Интернет. «При этом они (компании) должны будут своевременно осуществить замену абонентского оборудования, чтобы исключить перебои со связью, которые могут коснуться крайне небольшого количества абонентов Интернета (нескольких тысяч в разных регионах страны)».

Заявление Канцурова опубликовано на сайте Минцифры.

Ранее стало известно о том, что с 11 марта в России может быть отключена часть передатчиков для беспроводного доступа в Интернет. Разрешения на использование частот 3,4-3,6 ГГц были выданы операторам 10 лет назад, и закончат свое действие 10 марта. При этом, отмечают в копаниях, ГКЧР с прошлого года игнорирует заявки операторов на продление документов.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 05.03.21

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