Суд в Анкаре вынес решение по делу об убийстве посла России

Суд в Анкере приговорил к пожизненному заключению пятерых обвиняемых в убийстве в 2016 году посла РФ в Турции Андрея Карлова. Трое фигурантов получили по два пожизненных срока, а двое – по одному, передает «Интерфакс» со ссылкой на турецкие СМИ.

Как сообщается, всего по делу проходили 28 обвиняемых. Несколько человек приговорены к срокам до 15 лет лишения свободы.

Нападение на Карлова произошло 19 декабря 2016 года во время его выступления на открытии фотовыставки, организованной посольством РФ и муниципалитетом столичного района Чанкая. Российский дипломат скончался от полученных ранений. Стрелявший в посла сотрудник турецкой службы безопасности Мевлют Алтынташ был убит на месте преступления.

Анкара, Светлана Антонова

Анкара. Другие новости 09.03.21

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