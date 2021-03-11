СМИ: Заместитель прокурора Московской области отстранен от должности

Заместитель прокурора Московской области Семен Якубов отстранен от занимаемой должности по отрицательным основаниям. По данным источников ТАСС, в его отношении проводится проверка.

«Его отстранили от должности по отрицательным основаниям», – сказал собеседник агентства. Других подробности пока неизвестны.

Якубов родился в 1977 году в Махачкале. В 2009-2010 гг. был руководителем Северного следственного отдела на транспорте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК при прокуратуре РФ. В 2010-2014 годах – заместитель, первый заместитель прокурора Центрального административного округа города Москвы, а в 2014-2017 годах – Одинцовский городской прокурор Московской области.

На должность заместителя прокурора Московской области Якубов был назначен приказом генерального прокурора РФ от 21 апреля 2017 года, награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации».

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 11.03.21

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