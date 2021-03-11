Официально: Заместитель подмосковного прокурора подал в отставку по собственному желанию

Заместитель прокурора Московской области Семен Якубов подал заявление об увольнении по собственному желанию, которое еще рассматривается, передает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального надзорного ведомства Наталию Григорьеву.

Агентство отмечает, что таким образом Григорьева прокомментировала сообщения СМИ о том, что Якубов отстранен от занимаемой должности по отрицательным основаниям.

Информацию об отстранении Якубова передавал ТАСС со ссылкой на источник.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 11.03.21

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