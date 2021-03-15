Бойцы армии ЦАР пресекли попытки боевиков сорвать парламентские выборы

Советник президента Центральноафриканской республики Валерий Захаров оценил усилия армии страны в обеспечении порядка на выборах.

По словам советника, боевики пытались дестабилизировать ситуацию и сорвать избирательный процесс, однако потерпели неудачу.

Парламентские выборы в ЦАР состоялись 14 марта. В 49 округах прошел второй тур, а в 69 боевики из «Коалиции патриотов за перемены» пытались ранее помешать проведению электорального процесса, поэтому там состоялся только первый тур. На всех участках выстроились очереди из желающих проголосовать.

Захаров высоко оценил усилия правительственной армии (FACA) в обеспечении стабильности.

«Все, кто намеревался сорвать процесс, потерпели неудачу», – написал Захаров в Twitter.

Подготовленные российскими инструкторами, которых СМИ называют «ЧВК Вагнера», бойцы FACA, полицейские и жандармы оперативно пресекали попытки провокаций на избирательных участках. Они сумели обеспечить беспрепятственное волеизъявление народа. Наблюдатели из ООН и независимые журналисты подтвердили безопасность процесса и отметили активность граждан Центральноафриканской Республики.

Банги, Светлана Антонова

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