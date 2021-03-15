Администрация Красноармейска угрожает родителям отравившихся школьников

В конце февраля в школе №1 Красноармейска Московской области произошло массовое отравление учеников младших классов. Инцидент случился сразу после принудительной смены организатора питания – по распоряжению администрации города в одностороннем порядке был расторгнут контракт с компанией «Полар» и заключён с комбинатом «Вектор». Чиновники пытаются отрицать взаимосвязь между отравлением и сменой поставщика, но при этом не разрешают родителям школьников посетить пищеблоки. Более того, мать одного из школьников заявила об угрозах со стороны администрации города.

В конце 2020 года администрация Красноармейска провела тендер на организацию питания в школах города. По результатам конкурса победу одержал комбинат «ПродФутСервис», который передал исполнение контракта по субподряду компании «Полар», что допускается условиями тендера. Второе место занял комбинат «Вектор».

Спустя менее месяца с момента заключения контракта в Красноармейске произошло массовое заболевание детей. Как показала проверка Роспотребнадзора, причиной заболевания стал ротавирус, распространившийся сразу после возвращения детей с каникул. И хотя, как установили эксперты, оператор питания к произошедшему отношения не имел, администрация Красноармейска в одностороннем порядке разорвала с ним контракт, заключив его с «Вектором». Когда же в школе №1 произошло реальное отравление детей, чиновники поспешили встать на защиту нового комбината.

Директор «Полар» Людмила Борисенко в интервью FederalCity отметила, что такие двойные стандарты администрации могут быть результатом дружеских отношений чиновников с «Вектором».

«С 24 февраля по нашей информации «новый» организатор питания – это дружественная администрации г.о. Красноармейска компания «Вектор». 26 февраля, мы случайно узнали от родителей школ г. Красноармейска, что в СОШ 1 произошло массовое отравление первоклашек. И на удивление, эта информация не вызвала никакого резонанса в информационном поле, мне кажется, я понимаю почему все это спускают на тормозах, на манеже все те же», – рассказала Борисенко.

При этом мать одного из школьников Красноармейска Наталья Должникова отметила, что «Полар» планировал провести переоснащение пищеблоков в школах, но администрация города в этом отказала. Отметим, что согласование с чиновниками в таком случае обязательно, так как по договору пищеблоки и изначально установленное в них оборудование передаётся операторам в аренду.

«Насколько я знаю «Полар» хотели здесь поменять оборудование, но местная администрация не согласилась. Почему? Нам бы хотелось, чтобы было новое оборудование. Если поступило такое предложение, почему был отказ. Нам ничего не объясняют, просто держат в неведении», – рассказала Наталья.

Судя по рассказам родителей, нынешнее оборудование пищеблоков может находиться в неудовлетворительном состоянии. Но городские чиновники и руководители школ не дают родителям лично убедится, как на самом деле обстоит дело в столовых. Ранее мамы школьников пытались несколько раз добиться разрешения лично проверить состояние школьных столовых, но каждый раз получали отказ.

Родители попытались обратиться в администрацию города, но там им ответили угрозами. Так, одной из мам пообещали устроить её ребёнку проблемы с учёбой, если она продолжит попытки попасть в пищеблок школы. Об разговоре с чиновниками рассказала Светлана К.

«В пищеблоки нас не пускают, даже причин не называют, хотя у некоторых родителей уже есть все необходимы справки. Зато начали угрожать. Имя этой дамочки из горадминистрации я пока называть не стану, я за ребёнка переживаю. Так она мне прямым текстом заявила, что если я хочу, чтоб дети без проблем школу закончили, то мне не нужно лезть не в свои дела. Так вот и сказала. Но если у нас действительно начнутся проблемы в школе, то я и должность назову, и имя, пусть не сомневаются», – рассказала Светлана.

Учитывая такую позицию чиновников Красноармейска, можно предположить, что на пищеблоках местных школ действительно могут быть серьёзные проблемы. В противном случае экскурсия по столовым для родителей стало бы лучшим способом чтобы успокоить жителей города. Но администрация по какой-то причине идёт по пути усугубления ситуации. В таком контексте версия о её заинтересованности в приходе «Вектора» приобретает всё больше подтверждений.

Москва, Екатерина Попова

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