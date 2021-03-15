«Все-таки причины задержания были…» Кремль решил дистанцироваться от арестов мундепов

Кремль дистанцировался от резонансного задержания муниципальных депутатов на съезде в Москве. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, действия правоохранительных органов не являются прерогативой администрации главы государства.

«Все-таки причины задержания были, насколько мы понимаем, разъяснены участникам, и не Кремлю оценивать причины задержания. Но исходим из того, что были отфиксированы определенные нарушения, которые и стали поводом для соответствующих действий правоохранительных органов», – цитирует его слова «Интерфакс».

При это Песков подчеркнул, что эти вопросы не являются прерогативой Кремля, и переадресовал их в МВД.

Как сообщал «Новый День», в субботу в гостинице «Измайлово Дельта» планировалось провести съезд муниципальных депутатов. Для участия в нем приехали около 150 общественных деятелей из разных регионов страны. В московском главе МВД сообщили, что общей сложности было задержано около 200 человек.

Известно, что среди задержанных – глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин, муниципальный депутат Тимирязевского района Юлия Галямина, исполнительный директор «Открытой России» (организация, признанная Генпрокуратурой нежелательной на территории РФ) Андрей Пивоваров, а также бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник.

Задержанным вменяют ст. 20.33 КоАП («Осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности»).

Ройзман назвал произошедшее «фашистским подходом». «Это не я оказался в такой ситуации, это вся страна оказалась. Что тут комментировать. Абсолютно фашистский закон, абсолютно фашистский подход», –подчеркнул Ройзман.

Политолог Илья Гращенков назвал задержания «акцией устрашения», которая может стать поводом для новых протестов. «Как мы видим, приглашены были практически все спикеры внесистемной оппозиции, которые еще не были задержаны до этого. Отсюда вывод, что несмотря на плохую информационную раскрутку, возможность того, что оппозиции удастся о чем-то договориться, напугала власть. Но массовый арест всех участников создал хороший информационный повод, который стал первым с момента разгона митингов в поддержку Навального. Теперь малоинтересное событие с муниципальной тематикой стало часть федеральной повестки. Вполне вероятно, что очередное давление на оппозицию может спровоцировать новые несанкционированные выступления, которые были приостановлены как раз до весны», – пояснил эксперт в комментарии на своей странице в «Фейсбуке».

По его прогнозу, в рамках новой избирательной кампании власти будут действовать жестко. «Арест остатков внесистемной оппозиции говорит о том, что власти намерены пресечь любые возможности для участия ее в избирательной кампании, как на федеральном, так и на региональном и даже муниципальном уровне», – заключил Гращенков.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 15.03.21

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