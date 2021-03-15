Вытаскивают деньги из кармана россиян: система маркировки продовольственных товаров собирает деньги, но ничего не гарантирует

Система маркировки продовольственной продукции работает в России с дисбалансом: «ни за что ни про что» вытаскивает из карманов россиян сотни млрд рублей в год. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ.

По его словам, система может работать в некоторых отраслях, где высокая доля нелегальной продукции. «А там, где нет (проблем с контрафактом) – там нет… Марка стоит 50 копеек, плюс НДС на нее – еще 10 копеек, еще что-то неизбежно накручивается, Исходя из того, что все вместе – 70 копеек, мы сделали расчёт для продовольственных товаров: 150 млрд в год заплатят потребители дополнительно за марки. А продовольственные товары – мы не знаем ничего такого, какой-то заметной контрабанды. Контрафакт – не факт, что марка от него спасает», – сказал он.

«Самая большая головная боль потребителя, что ему под видом одного продают более дешевый товар. Но марка от этого совершенно не спасает. По заявлению производителя ему продадут эти марки», – пояснил Шелищ.

При этом глава Союза потребителей выразил возмущение, что 150 млрд уйдут частной компании, которая придумала и реализовала этот проект. «Уж если государство так считает идти по пути, завещанному Лениным, а Ленин говорил, что социализм – это учет и контроль, тогда пусть бы государство и зарабатывало на этом. Тогда эти 150 млрд давайте используем на лечение детей. Нам есть, куда отправить деньги. А так, это – решение, которое мы считаем необоснованным и несправедливым. Из кармана потребителей вытаскивают ни за что ни про что», – заключил он.

Напомним, в 2019 году в России началось поэтапное введение системы обязательной маркировки товаров народного потребления в системе «Честный знак».

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 15.03.21

Дело об особо крупной взятке: суд вынес приговор бывшим следователям центрального аппарата СКР. / Устойчивый тренд: власти «цементируют» бедность россиян. / Скоро нельзя будет убивать террористов: военный эксперт об обращении брата игиловца* в СК РФ. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»