В России объявлена дата начала эксперимента по маркировке пива

В России с 1 апреля стартует эксперимент по маркировке пива и слабоалкогольных напитков. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на портале правовой информации. Ранее против этой инициативы выступали представители отрасли, поясняя, что фальсификатов пива на рынке практически нет.

Согласно постановлению, эксперимент по маркировке пива, напитков, изготавливаемых на основе пива и отдельных видом слабоалкогольных напитков начнется 1 апреля и продлится до 31 августа 2022 года. Обеспечивать его проведение будут, в частности, Минпромторг, Минфин, Минцифры, ФНС и ФСБ.

Оператором информационной системы маркировки на безвозмездной основе станет ООО «Оператор ЦРПТ». До 30 апреля компания должна разработать необходимые требования к системе, касающиеся в том числе защиты информации и безопасности использования информационно-коммуникационных технологий. Требования к системе должен до 30 июня утвердить Минпромторг – на министерство возложена также обязанность представить в правительство РФ два доклада об эксперименте: в декабре этого года и в апреле следующего.

Представители пивного рынка смогут принять участие в эксперименте на добровольной основе, подав соответствующие заявки, говорится в документах.

В перечень напитков, которые подлежат маркировке в рамках эксперимента вошли пиво солодовое крепостью от 0,5% до 8,6% включительно, в емкостях до 10 литров и более, безалкогольное пиво, пивные напитки, сидр и грушевый сидр, напитки сброшенные игристые с фактической концентрацией спирта не более 7 об.% включительно, медовуха и прочие слабоалкогольные напитки.

Ранее участники рынка выступили против планов правительства по маркировке пива. Крупнейшие компании считают, что подделывать пиво весьма затратно и сложно, потому фальсификат на пивном рынке практически отсутствует – поэтому маркировка является бессмысленной. Нововведение только привет к лишним тратам участников рынка, а следовательно, к удорожанию продукции, став фактически «вторым акцизом».

Стоит отметить, что это не первый опыт введения маркировки товаров в России – ранее аналогичная система в сфере лекарственных препаратов привела к серьезному коллапсу во время пандемии. В аптеках и медучреждениях пропали необходимые россиянам лекарства, поскольку система маркировки дала сбой, и аптеки не имели права продавать лежащие на складах упаковки, которые не прошли регистрацию. В ситуацию пришлось вмешаться Госдуме и правительству РФ. При этом маркировку лекарств курирует та же компания – ООО «Оператор ЦРПТ».

Согласно данным системы «Контур.Фокус», 90% в уставном капитале компании принадлежит ООО «Центр Развития Перспективных Технологий», 10% – ООО «Новые решения», а конечными владельцами является ряд физических и юридических лиц. В их числе – миллиардер Алишер Усманов, венчурный инвестор Александр Галицкий, госкорпорация «Ростех» под руководством Сергея Чемезова, а также целый ряд офшорных компаний, зарегистрированных на Кипре и Британских Виргинских островах.

Источник: система «Контур.Фокус»

Москва, Татьяна Дорофеева

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