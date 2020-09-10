Крупнейшие пивовары просят отказаться от маркировки пенного напитка

Крупнейшие пивоваренные компании в России – AB InBev Efes (Anheuser-Busch InBev), «Балтика» (Carlsberg Group) и Heineken – выступили против введения маркировки пива.

Участники рынка отмечают, что подделывать пиво весьма затратно и сложно, потому фальсификат на пивном рынке практически отсутствует. В связи с этим введение обязательной маркировки является бессмысленной мерой. Пивовары отмечают, что маркировка ударит по добросовестным производителям и приведет к существенному росту их затрат, замедлит скорость производственных линий и фактически станет «вторым акцизом», что не замедлит сказаться на конечной стоимости продукции, пишет «Интерфакс».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.09.20

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