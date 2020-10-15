В России стало сложнее купить разливное пиво

Число магазинов разливного пива в России сократилось впервые за пять лет. В первую очередь это связано с введением запрета на торговлю в так называемых «наливайках».

«Количество точек по продаже разливного пива в крупнейших городах России с 1 октября 2019 года по 1 октября 2020 года сократилось на 15% до 10 436, подсчитал геосервис 2ГИС на основе сопоставимых данных в 15 городах-миллионниках. Это произошло впервые за пять лет: с 2015 года их число ежегодно увеличивалось в среднем на 10-20%», – пишут «Ведомости».

Как пояснили в «Опоре России», число специализированных пивных магазинов практически не изменилось – этот формат по-прежнему популярен у предпринимателей. При этом закрылось много точек по продаже разливного пива в супермаркетах или алкомаркетах.

По словам одного из ритейлеров, это решение объясняется ростом производства нелегального пива, то есть без уплаты акцизов, налогов, фиксации в ЕГАИС и прочего. В Росалкогольрегулировании (РАР) подтвердили, что количество нарушений на рынке пива возросло. По его словам, в прошлом году было проверено 2230 организаций, занятых оборотом пива, из незаконного оборота изъято 115 300 дал продукции.

Кроме того, на рынок разливного пива могли повлиять и ограничения, которые вводили региональные власти в последнее время. Например, весной вступил в силу закон о так называемых «наливайках», запретивший открывать в жилых домах бары с площадью зала менее 20 кв. м.. Такие заведения маскировались под общепит и могли торговать алкоголем по ночам.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 15.10.20

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