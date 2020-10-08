В России хотят запретить алкоголь в пластиковой таре более 0,5 литра

Госдума рассмотрит законопроект о запрете розничной торговли алкоголем в пластиковой таре, превышающей объем 0,5 литра, пишут «Известия». Отмечается, что данная инициатива появилась в связи с посланием президента РФ Владимира Путина от 2018 года. В нем глава государства указал на необходимость увеличения продолжительности жизни в стране до 80 лет.

«Эта задача невыполнима без решения проблемы алкоголизации населения и, в первую очередь, молодежи и людей детородного возраста», – говорится в пояснительной записке к документу. Из данных статистики, предоставленных Минздравом РФ, следует, что 33% юношей и 20% девушек ежедневно употребляют алкогольные напитки, в том числе и пиво. Доля людей, которые регулярно пьют пиво, превышает 70%. Законотворцы рассчитывают, что за счет ограничения объемов тары можно будет уменьшить объемы потребления алкоголя в стране.

Напомним, что объем пластиковой тары для пива в России был снижен до 1,5 литра в 2017 году.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.10.20

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