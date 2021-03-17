Еще немного и им будут мерещиться зеленые гуманоиды – Пригожин поднял на смех заявление США

Американская разведка заявила, что в 2020 году попыток вмешательства в выборный процесс США со стороны России обнаружено не было. «В отличие от 2016 года мы не видели постоянных российских усилий в киберпространстве, чтобы получить доступ к инфраструктуре выборов», – говорится в докладе разведки.

Но, по данным американских разведчиков, Россия якобы организовала кампанию по «очернению Джо Байдена» через своих агентов – некие неправительственные компании.

«Мы считаем, что президент России распорядился провести операции по влиянию, направленные на дискредитацию кандидатуры президента Байдена и Демократической партии, поддержку кандидатуры президента Трампа, подрыв общественного доверия к процессу выборов и усугубление социально-политической раздельности в США, а группа российских правительственных организаций провела эту операцию», – отметили в разведсообществе США.

По мнению Уильяма Эванина, директора Национального центра контрразведки и безопасности США (NCSC), Россия и Иран пытались применить информацию об избирателях, создать «хаос» и «подорвать доверие американцев». Ранее Эванин уже обвинял Москву и Тегеран во вмешательстве в прошедшие американские выборы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обвинения со стороны США безосновательными. По его словам, заявления американской стороны – часть современного политического процесса этой страны.

Свой комментарий по поводу заявления разведки дал и петербургский бизнесмен Евгений Пригожин.

«Слышал, что в США недавно легализовали галлюциногенные препараты. Судя по недавнему заключению офиса национальной разведки США, плодами этой легализации активно пользуются сотрудники американских спецслужб. Еще немного и им будет мерещиться не только российское вмешательство, но и зеленые гуманоиды, атакующие Белый дом с российским триколором. Братья по разуму, призываю вас срочно завязать с употреблением наркотических средств», – написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, что во вмешательстве в выборы США Россию обвиняли и в 2016 году. Тогда победителем президентской гонки стал Дональд Трамп, и его команду подозревали в сотрудничестве с РФ.

Тогда же спецпрокурор Роберт Мюллер проводил расследование. Американским налогоплательщикам оно обошлось в несколько десятков миллионов долларов. Фигурантом расследования стал российский предприниматель Евгений Пригожин и его компания «Конкорд» (Concord Management and Consulting). В 2018 году в итоговом отчете Мюллер снял с Пригожина все обвинения.

Concord Management and Consulting подала в суд на Мюллера и генпрокурора Уильяма Барра. Компания потребовала предоставить документы по «российскому делу». Вскоре после этого заместитель Барра Род Розенстайн уволился.

Москва, Светлана Антонова

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