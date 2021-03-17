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Среда, 17 марта 2021, 17:05 мск

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США объявили о новых санкциях против России

Фото: Reuters

Завтра, 18 марта, вступят в силу новые экспортные ограничения в отношении России. Об этом говорится в официальном сообщении американского министерства торговли.

В ведомстве пояснили, что ограничения вводятся в связи с применением РФ химического или биологического оружия против собственных граждан. В частности, речь идет о предполагаемом отравлении Алексея Навального.

Как следует из сообщения, ограничения будут касаться продукции, связанной с национальной безопасностью. Россия будет внесена в список стран, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия и оборонных услуг. Также власти США приостановят действие лицензий на обслуживание и замену деталей и оборудования, которые были ранее поставлены в РФ.

Вашингтон, Светлана Антонова

Вашингтон. Другие новости 17.03.21

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