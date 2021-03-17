«Что делать и куда двигаться»: посол РФ в США вызван в Москву для консультаций

Посол РФ в США Анатолий Антонов приглашен в Москву для консультаций о перспективах российско-американских отношений. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, предстоит «проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений» с Вашингтоном.

«Новая американская Администрация находится у власти почти два месяца, не за горами символический рубеж в 100 дней, и это подходящий повод постараться оценить, что у команды Дж.Байдена получается, а что не очень. Для нас же главное – определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы по сути дела в тупик», – сказала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ также пояснила, что Москва заинтересована «не допустить необратимой деградации» отношений, «если американцы осознают связанные с этим риски».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.03.21

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