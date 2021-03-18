Путин предложил Байдену публично поговорить по телефону: президент США пока занят

Глава российского государства Владимир Путин дал поручение подготовить телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Как сообщил сам лидер РФ, общение с американским коллегой могло бы состояться либо в пятницу, 19 марта, либо в понедельник, 22 марта. В Белом доме уже заявили, что президент Байден очень занят.

«Я бы не откладывал это в долгий ящик. Я на выходные хочу съездить в тайгу немножко отдохнуть. А так можно было или завтра, или в понедельник (провести разговор). Мы готовы в любое удобное для американской стороны время», – сказал Путин в эфире телеканала «Россия-24».

«Я прямо сейчас после нашего разговора дам соответствующее поручение МИД», – цитирует слова Путина «Интерфакс».

Президент РФ считает, что Москва и Вашингтон должны продолжать отношения. «Что бы нам не пикироваться вот так вот, заочно, мы можем, мы должны продолжать отношения. И вот о чем я сейчас подумал: «В прошлый раз инициатива телефонного разговора у президента Байдена, я хочу предложить президенту Байдену продолжить наши дискуссии. Но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Но без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии», – сказал Путин.

На вопрос после таких формулировок Байдена в его адрес, готов ли президент РФ продолжать с ним работу, Путин ответил: «Я уже сказал, что <...> когда мы кого-то изучаем, или думаем, что изучаем, то у нас складывается впечатление, что мы смотрим на объект нашего изучения через лупу или как минимум через прозрачное стекло, на самом деле мы смотримся в зеркало».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что министерство иностранных дел уже прорабатывает возможность контакта Путина и Байдена.

Между тем представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что президент США завтра, 19 марта, будет занят. «Мне не о чем вам сообщить, если говорить о будущих переговорах, президент завтра будет в Джорджии, и будет очень занят», – сказала она.

Напомним, накануне в интервью телеканалу ABC президент США заявил, что его российский коллега «заплатит» за якобы вмешательство в американские президентские выборы 2020 года. Также американский лидер дал положительный ответ на вопрос, считает ли он Путина убийцей. Сегодня президент РФ в ответ привел детскую поговорку «кто обзывается, тот сам так называется», и подчеркнул, что в этих словах есть глубокий смысл.

Москва, Светлана Антонова

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