Немецкое издание обвинило Байдена в провале отношений с Россией

Президент США Джо Байден не сможет поддерживать жёсткий курс в отношении России, так как Москва слишком крупна и влиятельна, пишет Der Spiegel. Кроме того, посла РФ в США Анатолия Антонова вызвали в Москву для консультаций, что администрация Байдена должна воспринять как жест недовольства и недоверия.

«Байден ещё не провёл и 60 дней на посту президента, а его отношения с Путиным уже достигли первого кризиса», – пишет издание. Байден ещё в ходе президентской гонки называл российского лидера и его окружение «бандитами из КГБ». Теперь он заявил, что считает Путина «убийцей».

Немецкое издание при этом не делает выводов, что именно должно последовать: возможно, новые санкции, в том числе против президента России лично, либо в фокус основной точкой давления станет строительство газопровода «Северный поток – 2».

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 19.03.21

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