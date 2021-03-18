«Очень плохие высказывания»: Кремль отреагировал на слова Байдена о Путине

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков прокомментировал интервью президента США телеканалу ABC, в котором американский лидер положительно ответил на вопрос, считает ли он Путина убийцей. Он счел слова Байдена о российском коллеге «очень плохими высказываниями». Песков расценил заявление американского лидера как нежелание налаживать отношения с Россией.

«Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США, – цитирует представителя Кремля «Интерфакс». «Он (Байден – прим. ред.) однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной. И дальше будем исходить именно из этого», – заявил пресс-секретарь президента РФ журналистам.

При этом Песков затруднился ответить на вопрос о том, будет ли Путин реагировать на высказывания Байдена. «Не могу вам точно сказать», – сказал он.

Накануне в интервью телеканалу ABC президент США Джо Байден заявил, что его российский коллега «заплатит» за якобы вмешательство в американские президентские выборы 2020 года. Также американский лидер дал положительный ответ на вопрос, считает ли он Путина убийцей.

В Госдепартаменте и в пресс-службе Белого дома отказались пояснить слова Байдена. Так, представитель Госдепа Джалина Портер заявила журналистам, что ей «нечего добавить» к словам президента, а пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки не стала отвечать на вопрос, были ли высказывания президента США о российском коллеге метафорой.

До этого Нацразведка США опубликовала доклад, из которого следует, что Россия во время президентской предвыборной кампании в США в 2020 году якобы пыталась дискредитировать Байдена и поддержать теперь уже бывшего президента страны Дональда Трампа. Среди главных целей кампании также назывались подрыв американцев к выборам и углубление социально-политического раскола в США. При этом в разведслужбе заявили, что не зафиксировали атак России на инфраструктуру выборов. В Кремле назвали доклад «абсолютно безосновательным и бездоказательным».

После заявлений президента США в МИД России заявили, что отзывают посла в Вашингтоне Анатолия Антонова для консультаций. По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, предстоит «проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений» с Вашингтоном.

Комментируя отзыв российского посла, Песков заявил СМИ, что Антонов приглашен «для ревизии российско-американских отношений». Он оставил без ответа вопрос о том, готова ли Москва рассматривать разрыв дипломатических отношений с Вашингтоном: «Добавить по этой теме нечего».

Москва, Наталья Петрова

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