«Смысл в этом очень глубокий...» Путин ответил на слова Байдена детской шуткой и пожелал ему здоровья

Президент России Владимир Путин ответил на слова своего американского коллеги Джо Байдена о том, что тот считает российского лидера убийцей. Он сказал, что желает Байдену здоровья – без всякой иронии.

«Что касается заявления моего американского коллеги. Мы действительно, как он сказал, с ним лично знакомы. Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: будьте здоровы! Я желаю ему здоровья!», – сказал Путин в ходе онлайн-встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя, отметив, что «говорит это без иронии и шуток».

Президент РФ, говоря о заявлении Байдена, также отметил, что, оценивая других людей или другие государства и народы, «мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало» и «всегда там видим себя». «Потому что всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся по сути», – полагает Путин.

«Я вспоминаю, в детстве во дворе, когда спорили друг с другом, мы говорили – «кто как обзывается, тот так и называется». И это не просто детская поговорочка, шутка. Смысл очень глубокий в этом – психологический. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как мы. И, из этого исходя, оцениваем его действия и даем оценку вообще», – заключил он.

Российский президент в связи с этим указал на то, что сознание «американского истеблишмента, руководящего, правящего класса» складывалось «в известных и довольно непростых условиях». «Освоение европейцами американского континента было связано с истреблением местного населения, с геноцидом, как сегодня говорят, с прямым геноцидом индейских племен», – сказал Путин.

Глава российского государства, касаясь отношений с США, заявил, что Россия будет работать с Вашингтоном в тех сферах, «в которых мы сами заинтересованы» и на своих условиях. «И им придется с этим считаться», – заявил Путин.

Накануне в интервью телеканалу ABC президент США Джо Байден заявил, что его российский коллега «заплатит» за якобы вмешательство в американские президентские выборы 2020 года. Также американский лидер дал утвердительный ответ на вопрос, считает ли он Путина убийцей.

После заявлений президента США в МИД России заявили, что отзывают посла в Вашингтоне Анатолия Антонова для консультаций.

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков назвал высказывания Байдена о Путине «очень плохими». Он расценил слова американского лидера как нежелание налаживать отношения с Москвой.

Москва, Наталья Петрова

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