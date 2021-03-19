«Будут использовать все методы»: Кремлю выгодно обострение отношений с США

Кремлю выгодно обострение отношений с Вашингтоном накануне сентябрьских федеральных выборов, чтобы на фоне внешней угрозы сплотить избирателей вокруг фигуры российского лидера Владимира Путина. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог, руководитель консалтингового агентства NPR Group Дмитрий Фетисов. По его оценке, проблема не только в политической плоскости.

Эксперт обратил внимание, что сама риторика президента США Джо Байдена, фактически назвавшего президента РФ убийцей, говорит о том, что градус агрессивности будет повышаться. «Однозначно нас ждет ужесточение российско-американских отношений. Во-первых, США видит в России конкурента в борьбе в так называемом споре вакцин от COVID. Во-вторых, существуют геополитические разногласия. В том числе, касательно сфер влияния на Кавказе и в Закавказье», – пояснил он.

При этом Фетисов считает, что Кремль сам заинтересован в обострении отношений с США ввиду слабых рейтингов власти на фоне социально-экономической ситуации в России. «Будет, скорее всего, сделана попытка объединить народ вокруг президента на фоне внешнеполитической угрозы. И накануне выборов в Государственную думу в Кремле наверняка попытаются пойти по такому стратегическому пути», – полагает он.

По прогнозу Фетисова, до конца этого года ситуация не изменится и Кремль будет сам действовать на обострение. «Сейчас будут использовать все возможные методы для того, чтобы самим же испортить, обострить, скажем так даже, российско-американские отношения. То есть, как минимум, до конца года мы будем видеть только ужесточение градуса дискуссии между Путиным и Байденом. И, соответственно, раскачку этой темы на федеральных телеканалах», – заключил эксперт.

Напомним, ранее на текущей неделе в интервью телеканалу ABC президент США заявил, что его российский коллега «заплатит» за якобы вмешательство в американские президентские выборы 2020 года. Также глава Белого дома дал положительный ответ на вопрос, считает ли он Путина убийцей. Накануне президент РФ в ответ привел детскую поговорку «кто обзывается, тот сам так называется», и подчеркнул, что в этих словах есть глубокий смысл. Путин также предложил Байдену вести диалог в прямом эфире, но представитель Белого дома заявила, что лидер США очень занят.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 19.03.21

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