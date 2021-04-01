Циклон окажет влияние: московский регион ждет неустойчивая погода с мокрым снегом и гололедицей

Жителей московского региона ожидает переменчивая погода с колебаниями температуры, а также мокрым снегом и гололедицей. Как отмечают в Гидрометцентре России, все это нормально для начала апреля.

Синоптики обратили внимание, что в ближайшие дни циклон, продвигающийся на восток, продолжит оказывать влияние на погоду столичного региона. В пятницу, 2 апреля, с прохождением по территории Московской области фронтальной волны, прогнозируются дождь и мокрый снег. Ночью в Москве 2...4°, по области 0...5°. Из-за умеренного северного ветра днем в Москве 5...7°, по области 2...7°.

В субботу, 3 апреля, в тылу циклона в облачном покрове появятся прояснения, в Москве осадков уже не ожидается, а по области местами пройдут небольшие осадки. Станет холоднее: ночью в Москве -2...0°, по области -4...1°, днем в Москве 6...8°, по области 3...8°.

В воскресенье, 4 апреля, ночью переменная облачность, без осадков, в Москве -2...0°, по области -5...0°. Местами гололедица. Днем местами небольшой дождь, в Москве 6...8°, по области 4...9°.

В понедельник и вторник, 5-6 апреля, ожидается переменная облачность, без осадков. Ночами температура будет понижаться до -4...1°, днем прогнозируется 6...11°.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 01.04.21

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