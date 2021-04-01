Юридическая служба «Конкорда» намерена добиться справедливости по иску к Шевченко

Юристы компании «Конкорд» будут оспаривать решение Савеловского суда Москвы. Речь идет о тяжбе между бизнесменом Евгением Пригожиным и журналистом Максимом Шевченко.

Как сообщила пресс-служба компании «Конкорд», юристы обратились в Мосгорсуд, чтобы обжаловать решение Савеловского суда по иску Пригожина к Шевченко о защите чести, достоинства и деловой репутации. Напомним, предприниматель подал иск из-за оскорблений, которые журналист высказывал на YouTube-канале. Однако, как отметили в пресс-службе, во время судебного заседания Шевченко отказался от своих слов.

Указывая на заключение лингвиста, назвавшего фразы Шевченко подлежащим оспариванию утверждением, юристы «Конкорда» считают, что решение Савеловского суда необоснованно и противоречит государственной политике по усилению ответственности за оскорбления и клевету. Также представители компании отметили, что судебный процесс проходил без уведомления и участия третьего лица, что является нарушением процесса и служит основанием для отмены решения (ч. 4 ст. 330 ГПК РФ).

Апелляционная жалоба, по словам юристов «Конкорда», направлена на восстановление справедливости, а также на привлечение к ответственности журналиста, который распространил ложные сведения.

Полный текст апелляционной жалобы, направленной в Мосгорсуд, также опубликован пресс-службой.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 01.04.21

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