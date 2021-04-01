Руководитель региональных штабов Навального стал фигурантом дела о клевете

Леонид Волков, руководитель сети региональных штабов Навального, стал фигурантом уголовного дела по заявлению предпринимателя Евгения Пригожина.

Пресс-служба компании «Конкорд» сообщила, что 30 марта этого года по заявлению бизнесмена завели уголовное дело по части 5 статьи 128.1 УК РФ «Клевета». Пост с клеветой на Пригожина был опубликован еще в сентябре прошлого года в телеграм-канале Волкова и на его личной странице в «Фейсбуке».

После появления данных публикаций юристы предпринимателя подали заявление в ОМВД по Савеловскому району города Москвы. В заявлении было указано, что недостоверную, порочащую информацию распространило неустановленное лицо от имени Леонида Волкова, в связи с чем необходимо возбудить уголовное дело о клевете. Доследственная проверка показала, что публикации действительно содержат состав преступления.

«Уведомляем, что в рамках следственных действий необходимо допросить Леонида Волкова для подтверждения его участия в публикации клеветы, а также осуществить все иные следственные действия, направленные на установление лиц и обстоятельств преступления», – говорится в заявлении пресс-службы компании.

Кроме того, пресс-служба отметила, что постоянно отслеживает все размещенные в Сети публикации, а юристы внимательно изучают все высказывания Навального и его приближенных на предмет клеветы.

Москва, Екатерина Попова

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