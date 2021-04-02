Добыча российских алмазов упала на треть

Россия в 2020 году на треть сократила добычу алмазов – до 31,187 млн каратов, что на 31,1% меньше, чем годом ранее, передает «Прайм» со ссылкой на материалы Минфина РФ.

В денежном выражении объем добычи упал на 45,2% – до 2,255 млрд долларов при средней цене 72,3 доллара за карат. При этом упала стоимость алмазов, в 2019 году один карат стоил почти 91 доллар.

Кроме того, в прошлом году сократился экспорт в сравнении с 2019 годом: снижение составило 1,6% – 38,586 млн каратов. Что касается импорта, то он упал на 70,4%.

Наибольшее количество российских алмазов ушло в Бельгию. В тройке лидеров также Объединенные Арабские Эмираты и Индия.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 02.04.21

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