«Национализация» и «деофшоризация» элиты: агрохолдинг «Русагро» оказался в «контрах» с курсом президента РФ

Заявленная высшим руководством России национализация элит и деофшоризация бизнеса сталкивается с явным саботажем и противодействием, что наглядно подтверждается в случае с одним из крупнейших в стране агрохолдингов «Русагро» и его владельцем Вадимом Мошковичем. Об этом пишет в своем материале портал «Правда.ру».

Недавно Вадим Мошкович, владелец одного из крупнейших в стране агрохолдингов «Русагро», фактически пожаловался главе государства на правительство, которое хочет ввести плавающие экспортные пошлины на подсолнечное масло. Мол, «это может обернуться для нас большими убытками, нарушением экспортных поставок». Президент РФ Владимир Путин ответил достаточно жестко – на бизнес никто давить не собирается, важно, чтобы «развитие шло на пользу, прежде всего, гражданам РФ и не в ущерб нашим людям». По сути, глава государства напомнил бизнесмену, как в том числе деятельность его холдинга привела к резкому росту цен на продукты первой необходимости в конце прошлого года. Тогда «Русагро» завысило оптовые цены на сахар на 78%. Теперь же Мошкович возмущается, что государство мешает ему получать сверхприбыли еще и от экспортных операций, которые ежегодно десятками миллиардов рублей оседают в его кипрском офшоре.

Деофшоризация не сработала?

В настоящее время группа Вадима Мошковича насчитывает несколько десятков компаний, занимающихся производством сахара, пищевых промышленных жиров и майонеза, растениеводством и свиноводством. Холдинг является вторым ведущим производителем свекловичного сахара в стране, третьим – свинины и держит один из самых крупных земельных банков объемом свыше 670 тыс. га и стоимостью более 50 млрд рублей. Также в портфеле бизнесмена ряд девелоперских активов, крупнейшие из которых ООО «Левел Групп» и АО «Мосстроймеханизация №4», осуществляющие строительство нескольких жилых комплексов в Москве.

Неудивительно, что совет директоров «Русагро» рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам 2020 года в размере $139,9 млн, что составляет больше половины от чистой прибыли. Не стоит сомневаться, что это решение будет принято единогласно, поскольку главным собственником головной структуры холдинга – кипрского офшора Ros AGRO PLC – является сам Вадим Мошкович. Ему принадлежит 71% компании, 7,5% владеет бессменный гендиректор российских структур «Русагро» Максим Басов, остальными – институциональные инвесторы из стран, которые нельзя назвать дружественными России, в том числе американскому JPMorgan Chase и европейским финансовым корпорациям Liontrust Asset Management plc и BNP Paribas.

Примечательно, что в пандемию дотации от государства получала российская структура Мошковича – зарегистрированное в Тамбовской области АО «Группа «Русагро», которая за десять лет своего существования приносила прибыль только в 2014 и 2019 годах и имеет в штате всего одного сотрудника. Тем не менее, в прошлом году бизнесмен пролоббировал включение компании в перечень системообразующих предприятий. Другая его структура – ООО «Группа компаний Русагро» – в 2011-2016 годах показывала нулевую выручку, притом что ее стоимость ежегодно растет: в 2013 году составляла 15 млрд рублей, а в 2019-м – уже 53 млрд рублей.

Личный доход Мошковича в 2018 году составил 16,4 млрд рублей, а в 2020-м, коронакризисном, рекордные 29,7 млрд рублей, большая часть из которых была получена от инвесткомпании «Локо-Инвест». В марте 2021 года ЦБ лишил эту компанию брокерской лицензии, что свидетельствует об излишней увлеченности ее акционеров рисковыми операциями. Учитывая непрозрачную деятельность принадлежащих Мошковичу структур, свидетельствующую о возможном сокрытии прибыли, а также сотрудничество с компаниями с сомнительной репутацией, реальные размеры доходов владельцев «Русагро» даже трудно представить.

Игры с прибылью

«Он игрок, ему все равно во что играть», – охарактеризовал Вадима Мошковича один из хорошо знакомых с ним предпринимателей. Все его структуры с азартом занимаются оптимизацией доходов по различным схемам – речь может идти о манипуляциях, начиная от выплат серых зарплат в конвертах и заканчивая трансфертным ценообразованием. Так, среднемесячная зарплата сотрудников ООО «Регионстрой» в Приморском крае в 2019 году составила 23 тыс. рублей в сравнении с 42 тыс. рублей в среднем в строительной отрасли в регионе. А возводящее «ЖК LevelАмурская» в Москве АО «Мосстроймеханизация №4» в 2020 году получило по договорам участия в долевом строительстве 6,6 млрд рублей, отразив, по сведениям «Правды.ру», в книгах продаж сумму, подлежащую налогообложению НДС, в размере всего 606,7 млн рублей.

Как считает издание, схемы, конечной целью которых явно могут являться вывод средств и уменьшение налогооблагаемой базы, широко применяются и в аграрном бизнесе Мошковича. Для этого в реализационную цепочку добавляют так называемые технические звенья. Например, одна из компаний группы ООО «Русагро Сахар» регулярно заявляет вычеты по НДС по контрагенту ООО «Русимпо», которых за 2018-2020 годы накопилось на общую сумму 45,7 млн рублей. Через фирму-прокладку также выводятся средства под видом оплаты транспортных услуг, притом что в собственности ООО «Русимпо» транспорта нет вообще. Далее следует цепочка индивидуальных предпринимателей, с помощью которой в прошлом году, к примеру, «растворились» в неизвестности 78,4 млн рублей, годом ранее – 104,9 млн.

В 2019 году руководство находящегося в Курской области «Кшенского сахарного комбината» «забыло» отчитаться о доходе в 1,1 млрд рублей от реализации ценных бумаг и переуступки прав требований. ООО «Русагро-Приморье» в том же году не отразило в книге продаж НДС почти на 400 млн рублей. В целом, в 2019 году выручка сахарных заводов «Русагро» снизилась на 28%, что наблюдатели посчитали аномальным, поскольку аналогичный показатель всех российских производителей сахара в тот период упал всего на 3%. В настоящий момент компетентные органы проводят проверку деятельности агрохолдинга, в ходе которой уже выяснилось, что конечным бенефициаром средств, полученных от мошенничества с прибылью, является кипрская Ros AGRO PLC. Именно из этих денег выплачиваются многомиллиардные дивиденды непосредственно Мошковичу и американским и европейским собственникам.

«Правда.ру» обращает внимание, что сомнительные операции с помощью аффилированных структур холдинг может прокручивать и во внешнеторговой деятельности. В 2019 году он представил сразу восемь паспортов сделок на кредитные договоры с компаниями на Кипре и в Гонконге. Причем сумма списаний по этим договорам почти на 7 млрд рублей превышала сумму зачислений. В 2019-2020 годах на счета кипрского «Парагон Констракшн Лимитед» поступили 105,9 млн рублей за услуги по управлению имущественным комплексом подмосковной школы «Летово». Офшор входит в канадскую группу «Sawatzky Propert Menegment». Мошкович позиционирует образовательное учреждение для талантливых российских детей как основной имиджевый благотворительный проект. Но с привлечением зарубежного партнера к управлению школа превратилась в идеологически прозападный актив бизнесмена. К слову, он заказывал для «Летово» исследование самых эффективных школьных моделей в компании McKinsey, а целью проекта заявлена подготовка выпускников к поступлению, прежде всего, в ведущие зарубежные вузы.

«Национализация» элиты

Для лоббирования бизнеса владелец «Русагро» публично подчеркивает свою преданность России. На самом деле очень похоже, что устремлен Вадим Мошкович исключительно на Запад, с которым, судя по всему, связывает будущее свое и своих детей. Его старшие отпрыски окончили Стэнфордский университет и вряд ли планируют всерьез обосноваться на родине. Да и в экономической деятельности бизнесмена превалирует отнюдь не забота о соотечественниках. Так, масштабный свиноводческий проект в Приморском крае, который Мошкович планирует завершить в 2021 году, практически полностью будет ориентирован на экспорт в азиатские страны. Притом что отечественные производители в настоящее время все еще не покрывают внутренний спрос на качественную свинину. Владелец «Русагро», как видно, на экспорт направляет только лучшую продукцию, тогда как потребителей внутри страны травит дешевым пальмовым маслом. Входящий в его холдинг ОАО «Жировой комбинат» является основным импортером из Индонезии и Турции и в прошлом году ввез в Россию пальмовое масло на 17 млрд рублей.

Собственно и свой первоначальный капитал Вадим Мошкович сколотил на импорте дешевой американской водки, которая продавалась в России под маркой «Белый орел». Причем для своего товара ему похоже удалось пролоббировать отмену таможенных пошлин, акцизов и НДС. Сахарный производственный бизнес предпринимателя формировался в условиях лихих 90-х методами, которые могут под определение рейдерства. Тогда он заполучил под контроль «Русский сахар» и добился банкротства компании «Разгуляй». Точно также Мошкович действовал и с активами масложировых предприятий. В 2005 году против бизнесмена было заведено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» за захват «Маслоэкстрационнного завода «Кропоткинский». В 2014 году он стал фигурантом еще одного уголовного дела – за незаконную эксплуатацию активов компании «Маслопродукт». Теми же методами, судя по всему, бизнесмен может действовать и сегодня. Так, в 2018 году он начал процедуру банкротства подконтрольной «Русагро» компании «Солнечные продукты», а также без согласия миноритариев выставил на торги компанию «Приморская соя», что эксперты оценили как попытку давления на бизнес.

Очевидно, реализовывать такие явно сомнительные схемы без привлечения крепкого админресурса было бы невозможно. Наблюдатели, отмечая, что бизнесмену столько лет сходят с рук даже очень серьезные действия и он продолжает получать поддержку от государства, не раз упоминали неких покровителей Мошковича, в том числе из числа высокопоставленных чиновников, которые обеспечивают ему надежную «крышу», потому что сами финансово заинтересованы в деятельности агрохолдинга. Среди интересантов, к примеру, называлась супруга бывшего вице-губернатора Тамбовской области Сергея Иванова, обвиняемого в данный момент в покушении на особо крупное мошенничество. Она была фиктивно трудоустроена в одну из компаний холдинга Мошковича «Тамбовский бекон» и за время «работы» возместила НДС на сумму 4,2 млрд рублей, при этом уплатив в бюджет почти в три раза меньше налогов. Мошкович в 2011-2015 годы, на которые пришлось становление его аграрной империи, и сам был сенатором от Белгородской области.

Как считает «Правда.ру», вся деятельность Мошковича демонстрирует его потребительское отношение к России и ее ресурсам, что только подтверждается наличием у него и членов его семьи так называемых «золотых паспортов» Республики Кипр, о чем хорошо известно на Западе. Однако данный факт бизнесмен почему-то скрыл от официальных органов в России. Не исключено, что если бы до президента страны дошла информация о том, что владелец одного из ведущих и крупнейших аграрных холдингов имеет двойное гражданство, а его компания может быть замешана в махинациях с прибылью и уходе от налогов, ответ Мошковичу мог бы быть короче и конкретней. Впрочем, для привлечения бизнесмена к ответственности хватило бы и одного нарушения деофшорного законодательства, не говоря уже о злостном неисполнении налогового. Можно только позавидовать смелости главы «Русагро», который при таком бэкграунде просит для себя все новых и новых преференций от государства.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 02.04.21

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