Кинотеатр «Художественный» в Москве вновь заработает

В Москве после долгой реконструкции возобновит работу кинотеатр «Художественный». 9 апреля там состоится премьерный показ фильма Флориана Зеллера «Отец». Об этом сообщил программный директор кинотеатра Стас Тыркин.

«Это пространство будет открыто для посещения не только для тех, кто пришел смотреть кино, но и для тех, кто просто оказался в центре города. Это новый формат исторического пространства, который смыкается с общекультурным пространством для жизни», – сообщил он.

«Художественный» в 2014 был закрыт на реставрацию, которая завершилась в декабре 2020 года. Кинотеатр впервые открылся в 1909 году. Над проектом здания работал архитектор Николай Благовещенский, в 1912-1913 годах кинотеатр перестроил Федор Шехтель.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 02.04.21

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