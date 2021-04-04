Евгений Пригожин потребовал объяснений от «Новой газеты»

Пресс-служба компании «Конкорд» сообщила, что «Новая газета» отказалась предоставить ответы на вопросы, поставленные перед изданием петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным.

Открытое письмо в адрес редакции «Новой» было направлено юридической службой компании «Конкорд». Касается оно одного из материалов газеты про Пригожина – в статье, как считают адвокаты бизнесмена и сам предприниматель, приведена ложная и неподтвержденная информации. При этом авторы публикации использовали обороты, которые позволяют данному СМИ избежать ответственности в суде.

В ответ редакция опубликовала письмо на онлайн-ресурсе издания, где все поставленные юрслужбой вопросы остались без ответов. Таким образом «Новая газета» подтвердила свою скандальную славу, констатирует пресс-служба компании «Конкорд».

Как прокомментировал ситуацию сам Евгений Пригожин, «Новой» были заданы абсолютно конкретные вопросы, может ли она со всей ответственностью утверждать, что она пишет. Однако, подчеркнул предприниматель, в редакции предпочли пойти привычным путем и «съехать по полной программе» – выдвинуть обвинение, но не обременять себя доказательствами.

Москва, Екатерина Попова

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