«Показатель годности» составляет 78%: минобороны РФ ужесточит медосвидетельствование призывников

Минобороны РФ ужесточит контрольное медосвидетельствование призывников в армию. Об этом сообщил главный военно-врачебный эксперт ведомства Андрей Дацко.

«Сейчас наши специалисты разрабатывают дополнительные изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе (ВВЭ). После того как они будут рассмотрены, в документе появится раздел об ужесточении контрольного медосвидетельствования и медосмотра на сборных пунктах. В Вооруженные силы не должны идти люди с заболеваниями, которые по каким-то причинам не были выявлены ранее в период взросления ребят», – цитирует его ТАСС.

Дацко также сообщил, что сейчас противопоказания для армейской службы обнаруживают у 22% призывников. «В 2010-2011 годах показатель годности был 67,7%. Сегодня он составляет 78%», – отметил он.

По словам врача, самая часта причина отвода – слабое зрение. «Зайдите в метро – все ребята смотрят в гаджеты, а это постоянная нагрузка на органы зрения. Обучение все больше переходит в онлайн-формат, особенно с прошлого года. Школьники постоянно находятся перед экраном», – констатировал он.

Кроме этого, Дацко отметил, что в этом году сохранятся меры санитарно-эпидемиологического контроля в ходе призывной кампании, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции. «Приоритетная задача – не допустить проникновения инфекции в войска. В военных комиссариатах и на призывных пунктах установлены барьеры. Маски обязательны. Прежде чем молодой человек попадет в помещения призывных и сборных пунктов, у него измерят температуру. Врачи изучают, не был ли он в контакте с больным коронавирусной инфекцией, не посещал ли страны с неблагоприятной эпидемиологичечкой обстановкой. Только после этого он проходит медицинскую комиссию», – сказал Дацко.

Напомним, с 1 апреля по 15 июля в России объявлен весенний призыв в армию.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 05.04.21

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