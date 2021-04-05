Дожди и мокрый снег: синоптики определили, какой будет неделя в московском регионе

В ближайшие дни в московском регионе температура воздуха немного превысит климатическую норму, но при этом ожидается дождливая погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра, прояснения возможны только в понедельник и в самом конце недели.

Во вторник, 6 апреля, ночью ожидается без осадков – в Москве 0...2°, по области -3...2°. Днем на западе области местами небольшой дождь. При этом температура воздуха поднимется в Москве до 10...12°, по области 8...13° при порывистом ветре местами до 15 метров в секунду.

В среду, 7 апреля, ночью возможен небольшой дождь, по области – мокрый снег, в Москве 2...4°, по области 0...5°. Днем также вероятен небольшой дождь, по области – местами умеренный, в Москве 9...11°, по области 6...11°.

В четверг, 8 апреля, прогнозируется дождь и мокрый снег. Ночью в Москве 2...4°, по области 0...5°. Днем в Москве 5...7°, по области 3...8° при порывистом ветре местами до 18 метров в секунду.

В пятницу, 9 апреля, местами опять ожидаются небольшие осадки, ночью -3...2°, днем 6...11°.

В субботу, 10 апреля, без осадков, ночью -3...2°, днем 8...13°.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 05.04.21

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