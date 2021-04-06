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Вторник, 6 апреля 2021, 19:15 мск

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«Холодная война»: Россия и США обменялись данными о ядерных арсеналах

Фото: пресс-служба Кремля

Россия и США обменялись данными о ядерных арсеналах впервые после продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), передает РИА «Новости» со ссылкой на данные американского Госдепартамента. Обе ядерные сверхдержавы обмениваются данными о состоянии стратегических сил раз в полгода, последний такой обмен производился 1 сентября 2020 года.

Ключевой для стратегической стабильности ДСНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям, ядерные арсеналы каждой из сторон через семь лет и в дальнейшем не должны превышать 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Заявленная цель была достигнута, и стороны поддерживают арсеналы на оговоренных уровнях.

В начале 2021 года вскоре после прихода к власти в США нового президента Джо Байдена договор был продлен без изменений еще на пять лет. Предыдущая администрация до последнего тянула с продлением соглашения, что грозило развалом всей системы стратегической стабильности.

Москва, Мария Соколова

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